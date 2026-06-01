«Повреждает легкие и ускоряет старение»: названа скрытая угроза в домах россиян

Влажная уборка в доме – это необходимая забота о здоровье, так как обычная бытовая пыль на самом деле представляет серьезную угрозу для здоровья человека. В том числе она наносит удар по дыхательным путям, бронхам, может привести к аллергии, конъюнктивиту и заболеваниям кожи, предупредил доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Наиболее опасны в пыли частицы с острыми гранями, которые проникают в ткани дыхательных путей и механически их повреждают, а также волокнистые пылинки, забивающие их. Если человек много лет живет в запыленных условиях, то слизистые у него истончатся, может развиться атрофия носовых раковин и слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Это может привести к глубокому проникновению пыли в легкие и аллергии.

У человека, в течение долгого времени подвергающегося воздействию пыли, развивается хронический пылевой бронхит, среди основных симптомов которого врач выделил спазм бронхов, нарушение функции внешнего дыхания, повышенную секрецию слизи и эмфизему лёгких.

«Нельзя игнорировать действие пыли и на глаза – она может вызывать развитие конъюнктивита, — добавил Еделев. — Также переносимые бытовой пылью микроорганизмы, грибки, бактерии, вирусы и паразиты приводят к дерматитам, экземе и гнойничковым заболеваниям».

Часто в пыли есть токсичные соединения, что еще больше вредит здоровью. Кроме того, пыль в организме провоцирует воспаление – причем не только в легких, что ускоряет старение. Особенно, по словам врача, негативным последствиям от вдыхания пыли подвержены дети и пожилые люди.

Еделев призвал регулярно проводить в доме влажную уборку, проветривать помещения и поддерживать в них влажность не ниже 40-60%. Комнаты детей важно убирать влажной тряпкой не реже трех раз в неделю, прихожую и кухню – каждые два-три дня. Остальные комнаты, включая спальни и санузлы, убираются не реже одного раза в неделю, заключил врач.

В аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко до этого подчеркнула, что в сезон цветения снизить негативную реакцию на организм помогает регулярная влажная уборка в доме. В такое время аллергикам важно помнить, что проветривать помещения можно только после дождя или вечером при отсутствии ветра, чтобы не заносило аллергены.

