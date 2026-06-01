Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

«Повреждает легкие и ускоряет старение»: названа скрытая угроза в домах россиян

Врач Еделев: бытовая пыль грозит спазмом бронхов, эмфиземой легких и старением
Shutterstock

Влажная уборка в доме – это необходимая забота о здоровье, так как обычная бытовая пыль на самом деле представляет серьезную угрозу для здоровья человека. В том числе она наносит удар по дыхательным путям, бронхам, может привести к аллергии, конъюнктивиту и заболеваниям кожи, предупредил доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Наиболее опасны в пыли частицы с острыми гранями, которые проникают в ткани дыхательных путей и механически их повреждают, а также волокнистые пылинки, забивающие их. Если человек много лет живет в запыленных условиях, то слизистые у него истончатся, может развиться атрофия носовых раковин и слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Это может привести к глубокому проникновению пыли в легкие и аллергии.

У человека, в течение долгого времени подвергающегося воздействию пыли, развивается хронический пылевой бронхит, среди основных симптомов которого врач выделил спазм бронхов, нарушение функции внешнего дыхания, повышенную секрецию слизи и эмфизему лёгких.

«Нельзя игнорировать действие пыли и на глаза – она может вызывать развитие конъюнктивита, — добавил Еделев. — Также переносимые бытовой пылью микроорганизмы, грибки, бактерии, вирусы и паразиты приводят к дерматитам, экземе и гнойничковым заболеваниям».

Часто в пыли есть токсичные соединения, что еще больше вредит здоровью. Кроме того, пыль в организме провоцирует воспаление – причем не только в легких, что ускоряет старение. Особенно, по словам врача, негативным последствиям от вдыхания пыли подвержены дети и пожилые люди.

Еделев призвал регулярно проводить в доме влажную уборку, проветривать помещения и поддерживать в них влажность не ниже 40-60%. Комнаты детей важно убирать влажной тряпкой не реже трех раз в неделю, прихожую и кухню – каждые два-три дня. Остальные комнаты, включая спальни и санузлы, убираются не реже одного раза в неделю, заключил врач.

В аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко до этого подчеркнула, что в сезон цветения снизить негативную реакцию на организм помогает регулярная влажная уборка в доме. В такое время аллергикам важно помнить, что проветривать помещения можно только после дождя или вечером при отсутствии ветра, чтобы не заносило аллергены.

Россиянам ранее объяснили, как избавиться от запаха пыли на одежде в шкафу.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!