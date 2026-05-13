Врач перечислила простые способы борьбы с аллергией на пыльцу

Сезон цветения в средней полосе России становится для многих настоящим испытанием из-за обострения поллиноза. Снизить аллергическую реакцию помогают не только лекарства, но и простые гигиенические и пищевые правила. О них рассказала аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

Она подчеркнула, что одной из важнейших задач в период цветения является минимизация контакта с пыльцой.

«Для этого дома нужно чаще делать влажную уборку, а проветривать помещения — только после дождя или вечером при отсутствии ветра, чтобы не заносило аллергены. На окна следует установить противопыльцевые сетки, на улице носить темные очки, прятать волосы и использовать назальные фильтры или респиратор, а по возвращении домой — сразу сменить одежду и принять душ», — сказала Бондаренко.

Кроме того, в период обострения аллергии она посоветовала изменить рацион: отказаться от орехов, абрикосов, клубники, вишни, груш, яблок, прополиса и меда — эти продукты могут усиливать реакцию. Желательно также исключить алкоголь и курение.

Россияне зачастую годами лечат «вечный насморк», не подозревая, что их атакует не вирус, а береза или почвенный грибок. Как до этого отметила врач — аллерголог-иммунолог Ирина Манина, аллергия — это «холодное» и «мокрое» воспаление, при котором практически не бывает температуры, а выделения из носа всегда прозрачные. Главные симптомы — изматывающий зуд, а также специфический кашель со свистом.

Ранее диетолог назвал людей, которым нельзя есть яблоки.