Россиянам рассказали, как защититься от шаровой молнии

При появлении шаровой молнии необходимо избегать любого контакта с ней, чтобы защититься от серьезных ожогов. Об этом aif.ru рассказал доктор физико-математических наук, профессор Университета Правительства Москвы Роман Шамин.

По словам эксперта, главным принципом защиты от шаровой молнии является полное отсутствие какого-либо контакта с ней, в том числе и через предметы. Если молния находится на большом расстоянии от человека, ему не следует к ней приближаться и пытаться бросать вещи. Также важно не прикасаться с деревьям и строениям, которые могут попасть под удар.

Физик подчеркнул, что при появлении шаровой молнии необходимо отойти от нее, постаравшись максимально увеличить дистанцию.

«Если молния оказалась непосредственно перед вами, то это наиболее опасная ситуация. Поскольку попытка убежать от нее может вызвать такую ситуацию, при которой воздушные потоки , которые вы создадите при бегстве, увлекут молнию, и она начнет вас преследовать. В этом случае нужно, не отворачиваясь от нее, медленно отойти», — предупредил он.

До этого Шамин рассказал «Газете.Ru», что некоторые люди испытывают подсознательный страх перед такими природными явлениями, как гроза и молния, и это небезосновательно. Согласно статистке, вероятность поражения человека составляет — 1:600 тыс. По словам специалиста, риск повышается, если человек с зонтом находится в поле, вдалеке от зданий или сооружений. В таком случае зонт лучше закрыть, а самому лечь на землю.

