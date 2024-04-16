Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Физик рассказал, может ли молния ударить в зонт

Физик Шамин: молния может ударить в зонт, если вы на автопарковке или в поле

close
100%
Sean McAuliffe/Unsplash

Некоторые люди испытывают подсознательный страх перед такими природными явлениями, как гроза и молния, и это небезосновательно. Статистика говорит о том, что возможность поражения человека составляет — 1:600 тыс. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин.

«Многих интересует вопрос — может ли обычный зонт, раскрытый во время грозы, «притянуть» молнию и стать причиной несчастного случая. Теоретически такое возможно. Молния ударяет в наиболее высокий объект на местности. Соответственно, если человек находится на открытой пустой площадке — например, автопарковке, и держит зонт высоко над головой, то вероятность удара ненулевая. Риск повышается, если человек с зонтом находится в поле, вдалеке от зданий или сооружений. В этом случае зонт лучше закрыть, а самому лечь на землю», — объяснил он.

По словам специалиста, в целом во время грозы лучше исходить из принципов перестраховки: не забирайтесь на возвышенности, не прячьтесь под одиноко стоящими деревьями или столбами, попытайтесь укрыться от непогоды.

Ранее ученые выяснили, где молнии бьют в одну и ту же точку чаще всего.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами