Физик рассказал, может ли молния ударить в зонт

Некоторые люди испытывают подсознательный страх перед такими природными явлениями, как гроза и молния, и это небезосновательно. Статистика говорит о том, что возможность поражения человека составляет — 1:600 тыс. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин.

«Многих интересует вопрос — может ли обычный зонт, раскрытый во время грозы, «притянуть» молнию и стать причиной несчастного случая. Теоретически такое возможно. Молния ударяет в наиболее высокий объект на местности. Соответственно, если человек находится на открытой пустой площадке — например, автопарковке, и держит зонт высоко над головой, то вероятность удара ненулевая. Риск повышается, если человек с зонтом находится в поле, вдалеке от зданий или сооружений. В этом случае зонт лучше закрыть, а самому лечь на землю», — объяснил он.

По словам специалиста, в целом во время грозы лучше исходить из принципов перестраховки: не забирайтесь на возвышенности, не прячьтесь под одиноко стоящими деревьями или столбами, попытайтесь укрыться от непогоды.

Ранее ученые выяснили, где молнии бьют в одну и ту же точку чаще всего.