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Российские физики рассказали, чем опасна шаровая молния для человека

Физик МГУ Бычков: шаровая молния может взорваться, обжечь и ударить током

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Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Шаровая молния несет опасность для человека, поскольку способна взорваться, ударить током и поджечь предметы. Об этом «Газете.Ru» рассказал Владимир Бычков, ведущий научный сотрудник физфака МГУ.

Природа шаровых молний ученым до настоящего момента не ясна. Специалисты физфака МГУ провели серию экспериментов и пришли к выводу, что они представляют собой газообразный грунт, испаренный ударом линейной молнии и заключенный в твердую оболочку. В этом случае, шаровая молния может угрожать людям за счет трех факторов.

«Твердая оксидная оболочка имеет толщину до десятка микрон, но прочна и способна выдерживать большие давления. По оценкам, давление внутри шаровой молнии может достигать десяти атмосфер, и в этом случае при разрыве оболочки возникнет ударная волна, то есть, шаровая молния взорвется», — объясняет ученый.

Опасность несет не только взрыв, но и заключенный внутри раскаленный газ. Он способен вызвать ожоги и воспламенить предметы вокруг. Наконец, удар линейной молнии передает испаренному грунту большой электрический заряд. При контакте с людьми или предметами шаровая молния разряжается, что приводит к удару током и дополнительному выделению температуры.

Эти воздействия согласуются с теми, о которых сообщают свидетели, наблюдавшие это природное явление вблизи.

Появлению этого объяснения предшествовали десятки лабораторных опытов, в которых были получено множество миниатюрных искусственных шаровых молний. Об этих экспериментах и о том, как образуются природные шаровые молнии, можно прочитать в материале «Газеты.Ru».

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