Россиянам назвали главные правила открытия нового велосезона

Велосипед перед началом нового сезона весной требует тщательной проверки – для исключения опасных ситуаций он должен быть в хорошем состоянии, собран, смазан и правильно настроен. Обычно весной требуется, как минимум, заменить смазку цепи и подшипники, рассказал 360.ru бывший участник велоклуба «32 спицы» Константин Маркачев.

По его словам, перед новым сезоном, как правило, приходится прокачивать гидравлическую жидкость. Также важно проверить, как работают переключение скоростей, тормозная система – все это особенно важно с учетом того, что полгода велосипед не использовался.

Если же речь идет о приобретении нового велосипеда, то нужно подобрать его под рост человека, отметил эксперт.

«Положение на велосипеде определяет нагрузку на спину, поясницу, суставы, руки, колени, локти, — пояснил Маркачев. — Ее нужно минимизировать. Если велосипед не настроен, то приходится прикладывать гораздо больше усилий для того, чтобы ехать, продвигаться, ускоряться».

После подготовки велосипеда важно здраво оценить и свое состояние – не следует сразу начинать с тяжелых нагрузок и пытаться в первый день проехать сто километров, открывать велосезон лучше с поездки на небольшие дистанции. Маркачев посоветовал начинать с небольшой поездки по парку, а затем постепенно увеличивать расстояние, отслеживая свое самочувствие. Важно контролировать уровень усталости, нагрузку на колени, суставы, пояснил специалист.

Если же все-таки придется выезжать на длинную дистанцию, то важно сначала поупражняться, сделать разминку для суставов. Можно также принять горячую ванну для расслабления мышц и использовать специальные мази, заключил эксперт.

