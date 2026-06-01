Россиянам расскаали, какие опасности подстерегают в общественной бане

Врач Минин: в общественной бане важно носить резиновые тапки
Общественная баня — это благоприятная среда для размножения грибков, стафилококка и папилломавирусов. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач Егор Минин. Резиновые тапочки в таких заведениях, по его словам, — не опция, а обязательное условие.

«Никогда не ходите босиком по полу, не садитесь на полки без личного полотенца или простыни. Своя мочалка, свое мыло, свой шампунь — никакого обмена», — сказал специалист.

После парной он посоветовал ополаскивать тело чистой водой и наносить увлажняющее средство, поскольку перегретая кожа теряет барьерную функцию и становится уязвимой.

Эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов до этого перечислил ошибки при строительстве бани.

Он категорически не рекомендует покупать дешевые неоригинальные товары: например, электрокаменки без терморегулятора могут привести к ожогам или повреждению электропроводки, а китайские светильники без сертификата — стать причиной короткого замыкания.

Ранее россиян предупредили об опасных привычках в бане.

 
