Названы ошибки при строительстве бани

Попытки сильно сократить бюджет на бани часто приводят к проблемам уже через несколько лет. Чтобы сэкономить, многие новички используют старые автомобильные покрышки или случайные бетонные блоки без гидроизоляции для фундамента. Это влечет за собой перекос стен и постепенное разрушение постройки, рассказал «Газете.Ru» эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

«Не менее опасна попытка снизить расходы на пароизоляции: дешевая пленка быстро рвется, утеплитель сыреет, а дерево начинает гнить. Еще одна ошибка — ставить бывшую в употреблении металлическую печь без теплоизоляции стен. Такое решение повышает пожарные риски. Также нередко экономят на дымоходе и собирают его из тонкостенных труб, которые могут прогореть за один сезон. Самые значительные траты неизбежно связаны с основой бани: качественным фундаментом, паро- и теплоизоляцией (из минеральной ваты и фольгированной пленки), а также надежной печью и дымоходом. Без этих вещей баня не прослужит долго и не будет безопасной», — отметил Соколов.

Он категорически не рекомендует покупать дешевые неоригинальные товары: например, электрокаменки без терморегулятора могут привести к ожогам или повреждению электропроводки, а китайские светильники без сертификата — стать причиной короткого замыкания.

