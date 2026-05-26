Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Названы ошибки при строительстве бани

Бизнес-эксперт Соколов: баня разрушится при использовании автомобильных покрышек
dotshock/Shuttrestock/FOTODOM

Попытки сильно сократить бюджет на бани часто приводят к проблемам уже через несколько лет. Чтобы сэкономить, многие новички используют старые автомобильные покрышки или случайные бетонные блоки без гидроизоляции для фундамента. Это влечет за собой перекос стен и постепенное разрушение постройки, рассказал «Газете.Ru» эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

«Не менее опасна попытка снизить расходы на пароизоляции: дешевая пленка быстро рвется, утеплитель сыреет, а дерево начинает гнить. Еще одна ошибка — ставить бывшую в употреблении металлическую печь без теплоизоляции стен. Такое решение повышает пожарные риски. Также нередко экономят на дымоходе и собирают его из тонкостенных труб, которые могут прогореть за один сезон. Самые значительные траты неизбежно связаны с основой бани: качественным фундаментом, паро- и теплоизоляцией (из минеральной ваты и фольгированной пленки), а также надежной печью и дымоходом. Без этих вещей баня не прослужит долго и не будет безопасной», — отметил Соколов.

Он категорически не рекомендует покупать дешевые неоригинальные товары: например, электрокаменки без терморегулятора могут привести к ожогам или повреждению электропроводки, а китайские светильники без сертификата — стать причиной короткого замыкания.

Ранее депутат объяснил, нужно ли регистрировать баню и сарай на дачном участке.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!