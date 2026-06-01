В Роспотребнадзоре оценили риски завоза Эболы в Россию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая обстановка в России по всем инфекциям остается стабильной, а риски завоза вируса Эбола оцениваются как минимальные. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Для РФ сегодня рисков [по лихорадке Эбола] нет, варианты заноса минимальные», — сказала она.

По словам Поповой, все въезжающие в страну находятся под контролем ведомства. Она также рассказала, что специалисты Роспотребнадзора уже больше недели работают в Уганде. Они изучают причины вспышки лихорадки Эбола с помощью мобильных лабораторий, переданных ранее. По словам главы ведомства, специалисты на месте видят пациентов, работают с биоматериалом, чтобы разобраться в ситуации и не допустить даже намека на осложнения в России.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. По данным ВОЗ, зафиксировано международное распространение заболевания.

Эбола — это острое, крайне заразное и смертельно опасное вирусное заболевание, которое сопровождается тяжелой интоксикацией и множественными кровотечениями. В зависимости от штамма летальность составляет от 30 до 90%.

