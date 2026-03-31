Реальная Россия не имеет ничего общего с той уродливой картинкой, которую рисуют про нее на Западе. Об этом заявил отец американского миллиардера Илона Маска Эррол, его слова передает ТАСС.

«Москва совсем другая, я бы сейчас сказал, что это самое цивилизованное, самое культурное место на Земле», — сказал он.

В ноябре прошлого года отец Илона Маска в интервью российским СМИ заявил, что Москва является лучшим городом в мире, при этом многие столицы западных стран переживают упадок.

По его словам, многие из западных городов превратились в места третьего мира, в них наблюдаются проблемы с мусором и грязью, а также плохое управление.

Отец американского миллиардера Илона Маска выступит на конференции Blockchain Forum 2026, которая пройдет в Москве в апреле. Эррол Маск заявлен как один из ведущих спикеров. Всего в программе заявлено более 200 спикеров и выставка с участием около 250 криптокомпаний.

Ранее отец Илона Маска пожаловался на запрет мнения о России в Британии.