Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Стало известно, чем занимается оправданный по делу «Крокуса» участковый Петухов

Адвокат Ласточкин: оправданный по делу «Крокуса» участковый остался на службе
Александр Кряжев/РИА Новости

Старший участковый уполномоченный полиции Антон Петухов после оправдательного приговора по делу о халатности, повлекшей теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», остался на службе в министерстве внутренних дел РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката правоохранителя Артемия Ласточкина.

Суд в Тверской области оправдал стража порядка в мае текущего года. Мужчину обвиняли в том, что он в 2018–2021 годах не отследил фиктивную регистрацию будущих фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл» на административном участке в Тверской области. Однако участковый занял пост в регионе лишь в 2022 году, и к тому моменту участники теракта уже проживали в других муниципальных образованиях. Как сказал Ласточкин, злоумышленники просто не могли попасть в поле зрения его клиента.

«Взаимосвязи между исполнением обязанностей моим подзащитным и трагичными событиями нет», — подчеркнул Ласточкин.

Он назвал оправдательный приговор обоснованным и справедливым.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные преступники ворвались в здание перед началом концерта группы «Пикник» и открыли огонь по посетителям. В результате пострадали более 600 человек, еще 149 граждан получили несовместимые с жизнью травмы. Материальный ущерб от нападения оценивается в примерно 6 млрд рублей.

Ранее следствие раскрыло новые подробности теракта в «Крокус Сити Холле».

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!