Стало известно, чем занимается оправданный по делу «Крокуса» участковый Петухов

Старший участковый уполномоченный полиции Антон Петухов после оправдательного приговора по делу о халатности, повлекшей теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», остался на службе в министерстве внутренних дел РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката правоохранителя Артемия Ласточкина.

Суд в Тверской области оправдал стража порядка в мае текущего года. Мужчину обвиняли в том, что он в 2018–2021 годах не отследил фиктивную регистрацию будущих фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл» на административном участке в Тверской области. Однако участковый занял пост в регионе лишь в 2022 году, и к тому моменту участники теракта уже проживали в других муниципальных образованиях. Как сказал Ласточкин, злоумышленники просто не могли попасть в поле зрения его клиента.

«Взаимосвязи между исполнением обязанностей моим подзащитным и трагичными событиями нет», — подчеркнул Ласточкин.

Он назвал оправдательный приговор обоснованным и справедливым.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные преступники ворвались в здание перед началом концерта группы «Пикник» и открыли огонь по посетителям. В результате пострадали более 600 человек, еще 149 граждан получили несовместимые с жизнью травмы. Материальный ущерб от нападения оценивается в примерно 6 млрд рублей.

