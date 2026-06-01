Психолог рассказал, как помочь подросткам с РПП

Родителям не стоит воевать с детьми, которые столкнулись с расстройством пищевого поведения (РПП), а также пытаться стыдить их, уговаривать, высмеивать, убеждать съесть «ложечку за маму, ложечку за папу». Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

«Нужен детский психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения. Анорексия и булимия – это не модные словечки и не модная дурь, а серьезные заболевания. Проблема может начинаться с одной мерзкой фразы значимой девочки из класса, а заканчивается стационаром», – подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что подростки должны понимать, что им можно быть собой. Психолог также посоветовал родителям отказаться от бытовых фраз, касающихся того, что тело надо контролировать и того, что любовь и одобрение зависят от внешнего вида. Самбурский подчеркнул, что тело нужно вывести из зоны оценки. Дети должны воспринимать еду не как награду и врага, а как часть заботы о себе.

Детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин до этого говорил, что ограничение в еде, сначала избирательное (отказ от самой калорийной пищи), после — тотальное (от любой еды), может указывать на наличие расстройства пищевого поведения (РПП) у ребенка.

Ранее психотерапевт Силенок раскрыла, как мультфильм «Ум и Хрум» предостережет детей от РПП.

 
