Родителям рассказали, как распознать РПП у ребенка

Психолог Пережогин: отказ от еды может быть признаком РПП у ребенка

Ограничение в еде, сначала избирательное (отказ от самой калорийной пищи), после — тотальное (от любой еды), может указывать на наличие расстройства пищевого поведения (РПП) у ребенка. Об этом «Москве 24» рассказал детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин.

По его словам, симптоматика также включает перегрузку физическими упражнениями, вызывание рвоты после еды, использование слабительных препаратов. На фоне этого у детей происходят сильное снижение веса, пропадает менструация, начинается кахексия (крайняя степень истощения – Прим. ред.). Психолог подчеркнул, что даже несколько дней воздержания от еды должны стать поводом обратиться за медицинской помощью.

Эксперт добавил, что в норме дети не должны стремиться к такому состоянию, поскольку анорексия — это психическое расстройство.

«До появления моды на нее она встречалась относительно редко. <...> Почему возникла мода на это – доподлинно ответить не могу, но вероятнее всего, это инспирировано западными модными журналами – гламурный образ худой, сексуальной, подтянутой девочки, доведенный до абсурда», – добавил врач.

Психолог Анна Девятка до этого говорила, что порой соблюдение правильного питания может перерасти в самоистязание, которое со временем приведет к развитию расстройств пищевого поведения (РПП), дефициту питательных веществ и ухудшению психического здоровья. По словам специалиста, при правильном питании человек должен получать достаточное количество калорий для хорошего самочувствия, продуктивности и позитивного настроения. Однако сегодня в обществе такой подход начал ассоциироваться с жесткими ограничениями и погоней за худобой, отметила психолог.

