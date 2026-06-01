Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Родителям рассказали, как распознать РПП у ребенка

Психолог Пережогин: отказ от еды может быть признаком РПП у ребенка
fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

Ограничение в еде, сначала избирательное (отказ от самой калорийной пищи), после — тотальное (от любой еды), может указывать на наличие расстройства пищевого поведения (РПП) у ребенка. Об этом «Москве 24» рассказал детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин.

По его словам, симптоматика также включает перегрузку физическими упражнениями, вызывание рвоты после еды, использование слабительных препаратов. На фоне этого у детей происходят сильное снижение веса, пропадает менструация, начинается кахексия (крайняя степень истощения – Прим. ред.). Психолог подчеркнул, что даже несколько дней воздержания от еды должны стать поводом обратиться за медицинской помощью.

Эксперт добавил, что в норме дети не должны стремиться к такому состоянию, поскольку анорексия — это психическое расстройство.

«До появления моды на нее она встречалась относительно редко. <...> Почему возникла мода на это – доподлинно ответить не могу, но вероятнее всего, это инспирировано западными модными журналами – гламурный образ худой, сексуальной, подтянутой девочки, доведенный до абсурда», – добавил врач.

Психолог Анна Девятка до этого говорила, что порой соблюдение правильного питания может перерасти в самоистязание, которое со временем приведет к развитию расстройств пищевого поведения (РПП), дефициту питательных веществ и ухудшению психического здоровья. По словам специалиста, при правильном питании человек должен получать достаточное количество калорий для хорошего самочувствия, продуктивности и позитивного настроения. Однако сегодня в обществе такой подход начал ассоциироваться с жесткими ограничениями и погоней за худобой, отметила психолог.

Ранее психотерапевт Силенок раскрыла, как мультфильм «Ум и Хрум» предостережет детей от РПП.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!