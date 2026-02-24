Психотерапевт Силенок раскрыла, как мультфильм «Ум и Хрум» предостережет детей от РПП

Просмотр мультфильмов позволяет сформировать полезные черты характера и хорошие привычки у подрастающего поколения, но для разных возрастов будут наиболее полезны, а главное — интересны, — разные мультфильмы. Об этом «Газете.Ru» рассказала кризисный психолог Народного фронта и член Союза писателей России Инна Силенок.

По мнению автора книг «Волшебные истины. Пособие для родителей», для малышей младшего дошкольного возраста подойдет мультфильм «Деревяшки», в котором мир деревянных игрушек оживает. В нем герои познают мир, учатся использовать разные предметы, с которыми может соприкоснуться маленький ребенок, а также преодолевать трудности, дружить и радоваться успехам. Силенок советует после просмотра обсудить с ребенком увиденное, сравнить цвета героев и игрушек.

Эксперт также выделяет мультсериал «Тима и Тома», который, по ее словам, отличается от других проектов тонким чувством юмора и тем, с какой теплотой и добротой он моделирует ситуацию дружбы дошкольников.

«Посмотрев серии мультфильма, дети вспомнят подобные ситуации со своими друзьями в детском саду или на игровой площадке и захотят поделиться с мамой или папой. Дети поймут, почему важно соблюдать предписания врача, когда болеешь, научатся не бояться грозы, узнают, во всех ли случаях надо следовать моде, и усвоят много полезных правил поведения», — заявила психотерапевт.

Дошкольникам и младшим школьникам, считает Силенок, подойдет мультфильм «Ум и Хрум» о приключениях забавных монстриков на волшебной планете, где всё состоит из еды. Эксперт уверяет, что приключения героев научат детей не только правильно питаться, но и делать добрые дела, понимать, что такое настоящая дружба, помогать тем, кто попал в беду, и любить друзей такими, какие они есть.

Среди других рекомендаций — мультфильм «Лео и Тиг» Александра Люткевича и Николая Козлова и «Принцесса и Дракон» Марины Нефедовой.

Родителям младших школьников и подростков писательница советует присмотреться к трем проектам: мультфильму «Бука — мое любимое чудище» Виктора Глухушина и Максима Волкова, «Князь Владимир» режиссера Юрия Кулакова и к «Алеше Поповичу и Тугарину Змею» Константина Бронзита.

«И можно с детьми поговорить после просмотра о русском духе и русских традициях, о том, как враги к нам с обманом, а мы все равно — в честный бой, о лидерстве и разных характерах и ролях в команде. О силе Руси в воинах ее отважных и справедливых, о глубине силы духа и бесстрашии. И вспомнить общих знакомых, которых напомнили вам персонажи. И более глобально — найти аналогии событий мультфильма в наше время», — подытожила она.

