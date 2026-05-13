Среди россиян вырос спрос на отели в Румынии

OneTwoTrip: спрос на отели в Румынии вырос на 280 процентов

Спрос на отели в Румынии в летний период среди россиян вырос на 280%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала OneTwoTrip.

Отмечается, что также увеличилась популярность поездок в Канаду, Абхазию, Сербию и Китай.

«Наиболее резкий скачок спроса на отели зафиксирован в Румынии — количество бронирований отелей на лето там увеличилось на 280%. Вторую строчку заняла Канада с показателем +275%, а на третьей — Абхазия, интерес к объектам размещения в которой вырос на 95%», — говорится в сообщении.

Эксперты портала связывают рост интереса к Румынии с тем, что путешественники активно используют ее как новую, более доступную точку въезда в Европу. В Канаду туристы могут ехать за природными достопримечательностями, а Абхазия привлекает их отсутствием визовых преград и демократичными ценами на проживание.

6 мая эксперт сервиса бронирования пакетных туров OnlineTours Светлана Герасимова рассказала, что в 2026 году российским туристам стал доступен ряд новых безвизовых направлений, а въезд в некоторые страны стал значительно проще.

Специалист напомнила, что с 11 мая 2026 года начнет действовать безвизовый режим с Саудовской Аравией. В 2025-м был введен безвизовый режим с Китаем, который изначально был рассчитан на один год. Однако сейчас власти заявили о готовности его продлить. Сегодня туристы из России могут находиться в стране без визы на протяжении 30 дней.

Ранее стало известно, что в России продолжает стремительно расти спрос на путешествия внутри страны.