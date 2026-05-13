Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Среди россиян вырос спрос на отели в Румынии

OneTwoTrip: спрос на отели в Румынии вырос на 280 процентов
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Спрос на отели в Румынии в летний период среди россиян вырос на 280%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала OneTwoTrip.

Отмечается, что также увеличилась популярность поездок в Канаду, Абхазию, Сербию и Китай.

«Наиболее резкий скачок спроса на отели зафиксирован в Румынии — количество бронирований отелей на лето там увеличилось на 280%. Вторую строчку заняла Канада с показателем +275%, а на третьей — Абхазия, интерес к объектам размещения в которой вырос на 95%», — говорится в сообщении.

Эксперты портала связывают рост интереса к Румынии с тем, что путешественники активно используют ее как новую, более доступную точку въезда в Европу. В Канаду туристы могут ехать за природными достопримечательностями, а Абхазия привлекает их отсутствием визовых преград и демократичными ценами на проживание.

6 мая эксперт сервиса бронирования пакетных туров OnlineTours Светлана Герасимова рассказала, что в 2026 году российским туристам стал доступен ряд новых безвизовых направлений, а въезд в некоторые страны стал значительно проще.

Специалист напомнила, что с 11 мая 2026 года начнет действовать безвизовый режим с Саудовской Аравией. В 2025-м был введен безвизовый режим с Китаем, который изначально был рассчитан на один год. Однако сейчас власти заявили о готовности его продлить. Сегодня туристы из России могут находиться в стране без визы на протяжении 30 дней.

Ранее стало известно, что в России продолжает стремительно расти спрос на путешествия внутри страны.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!