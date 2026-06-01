Диетолог назвала два плюса мороженого

Диетолог Ямилова: мороженое содержит полезные вещества и снижает уровень стресса
Мороженое — источник кальция и легкоусвояемого белка и доставляет удовольствие, от которого снижается уровень стресса, сообщила РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

Специалист уточнила, что полезные вещества содержатся в молоке и сливках, которые входят в состав десерта. Однако его очевидную пользу для организма человека уменьшает большое количество сахара и животных жиров.

«Вместе с избытком животных жиров [сахар] перегружает работу поджелудочной железы и печени, повышает риск атеросклероза», — сказала диетолог.

Она добавила, что эти вредные компоненты в составе мороженого приводят к набору веса. Сводят на нет пользу десерта и смеси рафинированных растительных масел, заменяющие молочный жир, а также стабилизаторы и ароматизаторы.

До этого депутат Госдумы Сергей Миронов заметил, что в мае, так же как и в прошлом году, значительно подорожало мороженое. По его словам, семье из трех человек нужно потратить на его покупку уже 400–500 руб., и не у всех родителей есть на это деньги.

