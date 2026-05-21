В Госдуме заявили об отсутствии объективных причин для роста цен на мороженое

В России не имеется объективных причин для подорожания мороженого. Об этом ТАСС заявил глава партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он отметил, что в мае, так же как и в прошлом году, значительно увеличилась цена мороженого. Сейчас семье из трех человек нужно потратить на его покупку уже 400-500 рублей, и не у всех родителей есть на это деньги.

Депутат выразил уверенность, что имеет место банальная сезонная жажда наживы, хотя на рынке мороженого прибыль и так высокая. Рост затрат на сырье, ингредиенты, упаковку и логистику не сильно влияет на окончательную цену мороженого. Поэтому, подчеркнул Миронов, Минпромторгу РФ и отраслевым ассоциациям необходимо провести разъяснительную работу с производителями и исключить необоснованное повышение стоимости популярного лакомства.

В июле Миронов призвал ограничить торговые наценки на мороженое и ввести потолок «накрутки» к оптовой цене.

Ранее россиян предупредили о подорожании мороженого.