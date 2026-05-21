Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Госдуме заявили об отсутствии объективных причин для роста цен на мороженое

Миронов: необходимо исключить необоснованное повышение стоимости мороженого
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

В России не имеется объективных причин для подорожания мороженого. Об этом ТАСС заявил глава партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он отметил, что в мае, так же как и в прошлом году, значительно увеличилась цена мороженого. Сейчас семье из трех человек нужно потратить на его покупку уже 400-500 рублей, и не у всех родителей есть на это деньги.

Депутат выразил уверенность, что имеет место банальная сезонная жажда наживы, хотя на рынке мороженого прибыль и так высокая. Рост затрат на сырье, ингредиенты, упаковку и логистику не сильно влияет на окончательную цену мороженого. Поэтому, подчеркнул Миронов, Минпромторгу РФ и отраслевым ассоциациям необходимо провести разъяснительную работу с производителями и исключить необоснованное повышение стоимости популярного лакомства.

В июле Миронов призвал ограничить торговые наценки на мороженое и ввести потолок «накрутки» к оптовой цене.

Ранее россиян предупредили о подорожании мороженого.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!