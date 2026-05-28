Названа безопасная норма мороженого

Доцент Корпачева посоветовала есть мороженое не чаще трех раз в неделю

Людям рекомендуется съедать мороженое не чаще 2-3 раз в неделю. Об этом рассказала ТАСС доцент кафедры технологии и организации пищевых производств Новосибирского государственного технического университета Светлана Корпачева.

По словам специалиста, энергетическая ценность мороженого в среднем составляет от 110 до 270 ккал на 100 граммов в зависимости от рецептуры. Калорийность продукта определяется содержанием жира и количеством сахара.

Эксперт отметила, что, несмотря на наличие кальция, врачи советуют ограничивать употребление мороженого из-за его высокой калорийности и большого количества сахара.

Корпачева пояснила, что по уровню жирности мороженое делится на молочное — с жирностью до 7,5%, сливочное — до 11,5% и пломбир — от 12% до 20%. При этом продукт обладает высокой пищевой и биологической ценностью благодаря содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов, а также макро- и микроэлементов.

Специалист добавила, что организму необходимы такие микроэлементы, как железо, медь, кобальт, цинк и йод. Особенно важны минеральные вещества для детей, которым необходимы кальций, фосфор, железо и магний.

Ранее диетолог дала рекомендации по употреблению окрошки, отметив её пользу и оптимальную порцию.