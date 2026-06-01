В России стартует основной период ЕГЭ

В России стартует основной период Единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказы Минпросвещения РФ и Рособрнадзора.

Основной период экзаменов для выпускников 11-х классов стартует 1 июня: история, литература, химия; 4 июня — русский язык; 8 июня — математика базового и профильного уровней; 11 июня — обществознание, физика; 15 июня — биология, география, письменная часть экзамена по иностранным языкам; 18-19 июня — информатика, устная часть экзамена по иностранным языкам.

Кроме того, 22-25 июня — резервные дни для сдачи всех предметов, а 8 и 9 июля — дни для пересдачи одного любого предмета.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ЕГЭ невозможна из-за отсутствия альтернативной модели оценки знаний выпускников, которая устраивала бы всех. Он подчеркнул, что призывы к отмене должны подкрепляться конкретными предложениями, иначе каждый вуз начнет устанавливать собственные вступительные требования, что лишит выпускников из отдаленных регионов возможности поступать без переезда.

Музаев признал, что действующая модель не идеальна, но она постоянно совершенствуется и лучше всего отвечает запросу общества на справедливость и честность.

Ранее Онищенко оценил идею отмены ЕГЭ.

 
