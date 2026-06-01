Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

«В период с полуночи до 10:00 мск понедельника, 1 июня, в столичном регионе местами ожидается туман, погодный уровень желтый», — рассказали в Гидрометцентре.

До этого ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в Москве постепенное повышение температуры начнется в выходные, а на следующей неделе в столице будет по-настоящему жарко. Ко 2 июня воздух в Москве прогреется до +23°C, а 3 и 4 июня погода составит норму для начала июня — +20-25°C. Осадков в эти дни не ожидается, будет переменная облачность. С 5 по 7 июня в столице может пройти небольшой дождь, но будет тепло — +22-27°C.

До этого мощный град прошел в Минеральных Водах, повредив автомобили, припаркованные на улицах.

