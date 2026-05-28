В Минеральных Водах прошел мощный град

Мощный град прошел в Минеральных Водах, повредив автомобили, припаркованные на улицах. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, новости» рассказали местные жители.

По словам очевидцев, им пришлось столкнуться со стихией после посадки самолета из Хургады.

«Только вышли из самолета Хургада-МинВоды, и вот. Просто очень резко налетел ураган, дикий ветер, и началось вот это», — рассказали местные жители.

На видео видны крупные градины, покрывшие землю и автомобили. Днем в Минеральных Водах было солнечно и тепло, но затем резко похолодало. Также град затронул соседние города — Ессентуки и Пятигорск.

Похолодание в ближайшие два дня ждет и Московскую область. Здесь 29 и 30 мая в утренние и ночные часы столбики термометров могут опуститься до отрицательных значений. В МЧС региона в связи с погодными изменениями жителей попросили быть осторожными и бдительными.

