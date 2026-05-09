Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Жители эстонского города собрались на концерт в честь Дня Победы

Жители Нарвы собираются на набережной, чтобы послушать концерт в Ивангороде
Скриншот «РИА Новости»

Жители города Нарва в Эстонии собираются на набережной на концерт ко Дню Победы в приграничном Ивангороде в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«На набережной с эстонской стороны до начала концерта можно заметить, по визуальной оценке, несколько сотен человек. Жители Нарвы традиционно ждут начала концерта на противоположенном берегу реки, откуда открывается хороший обзор, при этом многие заранее приехали в Ивангород», — говорится в материале.

Для жителей Нарвы в приграничном Ивангороде транслировали Парад Победы.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ состоялся на Красной площади. Владимир Путин выступил с речью: он назвал День Победы священным и главным праздником и напомнил, что именно советский народ спас весь мир от нацизма. Само парадное шествие состоялось без военной техники — как поясняли в Москве, из-за угрозы со стороны Украины. При этом в ходе трансляции показали работу военных ВС РФ в зоне спецоперации. В составе пеших колонн по Красной площади впервые прошли бойцы войск беспилотных систем, а также расчет военнослужащих КНДР.

Ранее гостям праздничного парада в Москве вручили памятные подарки.

 
Теперь вы знаете
7 фактов о Дне Победы: почему в Европе он 8 мая, что сделали со штандартом Гитлера и каким был первый салют
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!