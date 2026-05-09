Жители эстонского города собрались на концерт в честь Дня Победы

Жители города Нарва в Эстонии собираются на набережной на концерт ко Дню Победы в приграничном Ивангороде в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«На набережной с эстонской стороны до начала концерта можно заметить, по визуальной оценке, несколько сотен человек. Жители Нарвы традиционно ждут начала концерта на противоположенном берегу реки, откуда открывается хороший обзор, при этом многие заранее приехали в Ивангород», — говорится в материале.

Для жителей Нарвы в приграничном Ивангороде транслировали Парад Победы.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ состоялся на Красной площади. Владимир Путин выступил с речью: он назвал День Победы священным и главным праздником и напомнил, что именно советский народ спас весь мир от нацизма. Само парадное шествие состоялось без военной техники — как поясняли в Москве, из-за угрозы со стороны Украины. При этом в ходе трансляции показали работу военных ВС РФ в зоне спецоперации. В составе пеших колонн по Красной площади впервые прошли бойцы войск беспилотных систем, а также расчет военнослужащих КНДР.

Ранее гостям праздничного парада в Москве вручили памятные подарки.