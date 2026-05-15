Власти Нарвы обвинили Эстонию во вреде собственным гражданам ради давления на РФ

Власти Нарвы раскритиковали решение Таллина сократить режим работы КПП «Нарва-1» на границе с РФ до 12 часов в сутки, заявил председатель городского собрания Михаил Стальнухин в интервью порталу ERR.

По его словам, ограничения приведут к тому, что очереди, которые даже сейчас в часы пик достигают сотен человек, будут образовываться постоянно и станут еще длиннее.

Стальнухин обвинил эстонское правительство в том, что оно готово притеснять собственных граждан и намеренно создавать им неудобства, лишь бы «чего-то добиться в соседнем государстве». При этом он выразил уверенность, что решение Таллина сократить часы работы КПП никак не повлияет на российскую политическую позицию.

Сегодня стало известно, что правительство Эстонии продлило временный особый порядок работы наземных КПП на юго-восточной границе и сократило часы работы пункта «Нарва-1» с 07:00 до 19:00 по местному времени. Ограничения сказываются не только на россиянах, но и на жителях эстонских приграничных населенных пунктов, которые часто посещают Россию, в том числе ради выгодной закупки более дешевых товаров.

Ранее Эстония решила выделить почти €20 млн на укрепление границы с РФ.

 
