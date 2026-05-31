Мужчину унесло течением реки в Дагестане

МЧС: в Дагестане мужчина поскользнулся и упал в реку, его унесло течением

Мужчина поскользнулся и упал в реку в Табасаранском районе Дагестана, его унесло течением. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.

В ведомстве рассказали, что трое жителей из села Гуми отдыхали у реки Рубас, один из них решил искупаться, поскользнулся и упал в воду. В настоящий момент ведутся поисково-спасательные работы.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов и были повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

Глава МЧС РФ Александр Куренков заявлял, что власти Дагестана не смогут самостоятельно ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации из-за масштабов стихии.

Ранее в МЧС рассказали о компенсациях пострадавшим от паводков в Чечне и Дагестане.