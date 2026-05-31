В больнице Пятигорска создали резерв койко-мест на фоне массового отравления в кафе

В Пятигорске число госпитализированных после отравления в кафе увеличилось до 34, передает ТАСС со ссылкой на мэра города Дмитрий Ворошилов.

По словам чиновника, в инфекционном отделении больницы №2 создали резерв койко-мест.

«К сожалению, к вечеру поступили еще три человека, общее количество госпитализированных — 34 пациента. 5 человек отказались от госпитализации», — сообщил глава города.

Ворошилов посоветовал всем, кто почувствовал себя плохо после посещения кафе паназиатской кухни, обратиться к врачам.

До этого в заведении в Пятигорске несколько десятков человек заразились острой кишечной инфекцией. Сначала речь шла о девяти пострадавших, потом их число выросло до 31.

Кафе временно закрыли, а СК начал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор обнаружил у посетителей кафе маркеры сальмонелл (опасных палочковидных бактерий, вызывающих одну из самых распространенных и тяжелых кишечных инфекций в мире — сальмонеллез).

Ранее юрист раскрыл, как получить компенсацию за отравление едой из доставки.

 
