Юрист раскрыл, как получить компенсацию за отравление едой из доставки

В Москве семья отравилась роллами из «Якитории» — у ребенка обнаружили сальмонеллез, семья намерена судиться, сообщили журналисты. Юрист Илья Русяев в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что суд встанет на строну семьи в случае иска. Он рассказал россиянам, какие документы стоит собирать в подобных ситуациях.

«Правовая опора здесь — закон о защите прав потребителей: о праве на безопасный продукт, о полном возмещении вреда здоровью и имуществу и о компенсации морального вреда. Сильная деталь для истца — доказывать безопасность блюда обязан сам ресторан, а не потребитель свою правоту. Сбор доказательств начинается сразу. Сохраняется чек и подтверждение заказа из приложения, остатки еды по возможности замораживаются для лаборатории. Медицинская часть — это вызов скорой, выписка из стационара, результаты анализов с указанием возбудителя, назначения и чеки на лекарства. Параллельно подается обращение в Роспотребнадзор, чтобы ведомство провело эпидемиологическое расследование и взяло смывы на кухне. Его заключение становится весомым аргументом в суде», — отметил он.

При этом важно доказать причинно-следственную связь между блюдом и болезнью, что бывает трудно, подчеркнул Русяев.

«Инкубационный период сальмонеллеза от 6 часов до трех суток, поэтому совпадение по времени, идентичный возбудитель у нескольких заболевших после общего заказа и материалы санитарной проверки в совокупности убеждают суд. В деле о доставке суши, дошедшем до Шестого кассационного суда, возражение продавца об отсутствии прямых доказательств отклонили именно потому, что он не доказал безопасность своей еды. В досудебной претензии перечисляются расходы на лечение, утраченный заработок ухаживавшего родителя и сумма за моральный вред. Если ресторан добровольно не платит, суд добавляет штраф 50% от присужденного», — заключил он.

Издание SHOT сообщило об отравлении семьи из Москвы роллами из доставки «Якитории». На следующий день у 8-летней Лики и ее отца поднялась температура, начались сильная рвота, диарея и острые боли в животе, сообщило издание. Отмечается, что схожие симптомы обнаружили у друзей семьи и их детей.

Девочку Лику госпитализировали, она находится в стационаре — по словам матери, ребенок пробудет в больнице еще несколько дней. Семья направила досудебную претензию в адрес ресторана почти на 1 миллион рублей, говорится в публикации. В «Якитории» принесли извинения семье и предложили обратиться в страховую компанию для урегулирования ситуации.

