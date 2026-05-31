Число отравившихся в кафе Пятигорска выросло

В Пятигорске после отравления в кафе в больницы попал 31 человек. Об этом рассказал ТАСС глава города Дмитрий Ворошилов.

Чиновник отметил, что пять человек отказались от госпитализации. По его словам, люди получают необходимое лечение, а владелец кафе всячески содействует органам и помогает отравившимся.

До этого в кафе паназиатской кухни в Пятигорске несколько десятков человек заразились острой кишечной инфекцией. Сначала речь шла о девяти пострадавших, потом их число выросло.

Заведение временно закрыли, а СК начал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор обнаружил у посетителей кафе маркеры сальмонелл (опасных палочковидных бактерий, вызывающих одну из самых распространенных и тяжелых кишечных инфекций в мире — сальмонеллез).

