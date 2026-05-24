В Херсонской области обесточены 55 населенных пунктов

В Херсонской области из-за непогоды без света остались шесть округов

В Херсонской области из-за непогоды без света остались 55 населенных пунктов. Об этом написал в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

Чиновник сообщил, что электричество аварийно отключилось «из-за срабатывания защиты». Свет пропал в Скадовском, Каланчакском, Алешкинском, Голопристанском, Чаплинском и Каховском округах.

«17 социально значимых объектов обеспечены резервными источниками питания», — отметил Сальдо и добавил, что аварийные бригады начали ремонт.

Накануне в Нижегородской области из-за града несколько районов остались без электричества. Большая часть заявок поступила из Володарска. Кроме того, из-за непогоды были обесточены частные дома в нескольких районах Володарского округа.

Как писали Telegram-каналы, жители Дзержинска и Володарска собирали град в тазики, измеряли его рулеткой и сравнивали размеры с пятирублевой монетой. А автовладельцы подсчитывали, во сколько им обойдутся последствия непогоды: град оставил множество вмятин на машинах и разбил лобовые стекла.

Ранее россиянам пришлось самим спускаться с колеса обозрения из-за отключения света.