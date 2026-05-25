Жители Белгорода остались без света и воды из-за ВСУ

Шуваев: 35 тысяч жителей Белгорода остались без света и воды из-за удара ВСУ
Ракетный обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел к тому, что более 35 тысяч жителей остались без электричества и водоснабжения. Об этом заявил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в «Максе».

«В результате сегодняшних массированных ракетных обстрелов в Белгороде выявлены повреждения на ряде объектов критически важной социальной инфраструктуры», — написал он.

По словам главы региона, аварийные бригады устраняют последствия атак, работа ведется непрерывно.

Шуваев отметил, что больницы, школы и детсады переведены на резервные источники питания. Специалисты осуществляют комплексную диагностику сетей, после которой назовут точные сроки полного возобновления подачи электричества. Врио губернатора предупредил, что из-за нанесенного ущерба в ближайшие сутки могут происходить сбои в электроснабжении.

25 мая в оперштабе приграничного региона сообщили о пострадавшем в результате ракетных обстрелов Белгорода и Белгородского округа. Мужчина получил акубаротравму и ссадины волосистой части головы. Для обследования его доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, в Белгороде в ходе обстрела были выбиты окна и посечен фасад административного здания предприятия. В двух многоквартирных домах повреждено остекление. Повреждения также получили грузовой и легковой автомобили.

Ранее под Белгородом дрон атаковал женщину, сажавшую картошку.

 
