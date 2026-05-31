Митрополит Иларион отслужил первую литургию после возвращения в Россию

Митрополит Русской православной церкви Иларион (в миру Григорий Алфеев), задержанный в Чехии за якобы хранение наркотиков и отпущенный без предъявления обвинения, отслужил первую службу после возвращения в Россию, передает РИА Новости.

Агентство уточняет, что священник вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом провел литургию в Троице-Сергиевой лавре в праздник Святой Троицы.

В начале недели в Чехии отпустили из-под стражи митрополита Илариона и его оператора. Им не предъявили никаких обвинений. Клирика задержали в Карловых Варах 24 мая после обнаружения в его машине «вещества белого цвета». При этом сам священник любые подозрения в незаконном обороте наркотиков отверг, назвав «само предположение о подобном» «безусловно ложным». Его защита утверждала, что досмотр машины проводили с нарушениями, а МИД России счел случившееся «спланированной провокацией».

Ранее митрополит Иларион объяснил обвинения в домогательствах попыткой «состричь» с него деньги.