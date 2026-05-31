В Мьянме взрыв унес жизни более 40 человек

AP: в Мьянме при взрыве в здании погибли 46 человек

В результате взрыва в здании на северо-востоке Мьянмы, где, предположительно, хранились взрывчатые вещества для горнодобывающей деятельности, погибли 46 человек. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на спасателей.

«Один из спасателей, прибывших на место происшествия, сообщил, что к вечеру воскресенья было найдено 46 тел, включая шестерых детей», — говорится в материале.

Кроме того, по его словам, 74 пострадавших были госпитализированы.

При этом другой спасатель рассказал, что более 100 домов вблизи места взрыва получили повреждения.

22 мая премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что на заводе нефтегазовой компании MOL в венгерском Тисауйвароше произошел взрыв. По его словам, в результате происшествия один человек не выжил, еще несколько получили серьезные травмы.

Как заявил генеральный директор компании Жолт Хернади, инцидент произошел в результате аварии.

Ранее взрыв на шахте в Китае унес жизни 90 человек.