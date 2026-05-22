Глава нефтегазовой компании Венгрии объяснил взрыв

Взрыв на заводе нефтегазовой компании MOL в Венгрии произошел в результате аварии. Об этом заявил генеральный директор компании Жолт Хернади, его слова передает РИА Новости.

«Это производственная авария. Ни мы, ни местные власти не видим признаков никакого внешнего вмешательства, никаких подобных выводов делать не следует», — сказал он.

Хернади также отметил, что завод в момент инцидента не работал из-за техобслуживания. По его словам, пожар возник после того, как в трубопроводе взорвался углеводород.

О взрыве на заводе сообщил в пятницу, 22 мая, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. По его словам, в результате происшествия один человек не выжил, еще несколько получили серьезные травмы. Мадьяр также говорил, что на место ЧП прибыли венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань и генеральный директор MOL.

Накануне очевидцы заметили густой черный дым над крупным НПЗ под Веной утром. Компания-владелец OMV заявила, что причиной стала техническая неисправность на одной из установок, после чего на установке автоматически включился режим работы высотного факела — системы безопасности, которая позволяет сжигать избыточное давление и материалы без остановки работы предприятия.

Ранее пожар произошел на крупнейшем нефтезаводе США.

 
