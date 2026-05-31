Названо число подтвержденных смертей от Эболы в Африке

Africa CDC: в ДРК и Уганде подтверждены 43 случая смерти от Эболы

Число смертей от Эболы в Демократической республике Конго (ДРК) и Уганде 30 мая достигло 43, заявил гендиректор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Жан Касея. Его цитирует The Financial Times.

По словам Касея, в регионе в общей сложности подтверждены 263 случая заражения лихорадкой.

«Более 1,1 тысячи предполагаемых случаев все еще расследуется», — добавил глава Africa CDC.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Это 17-я вспышка заболевания. Против распространяющегося штамма лихорадки Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин.

По этой причине жизненно важна паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости у заразившихся и обезболивание. Представители здравоохранения и сотрудники гуманитарных организаций жалуются на отсутствие предметов первой необходимости, например, масок. В регионе также нет достаточного числа медиков.

Ранее 18 пациентов с подозрением на Эбола потерялись после поджога медцентра.