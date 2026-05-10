В РПЦ объяснили, порочно ли влюбляться в священника

В РПЦ не увидели ничего порочного в популярности священников у девушек

Нет ничего порочного в популярности священников у девушек. Об этом заявил зампред Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с SHOT.

Он отметил, что священники — это в первую очередь люди в сане. Они всячески пытаются избегать того, чтобы вызывать соблазны, и должны соблюдать правила приличия, в том числе в социальных сетях.

Нынешние практики привлечения к Богу через соцсети Кипшидзе сравнил с книгопечатанием, которое сделало книги важнейшим инструментом миссионерской деятельности. По его словам, благодаря новым подходам число молодых прихожан в храмах растет. Руководство РПЦ помогает пастырям делать популярный контент. Кипшидзе отметил, что для этого был создан совет священников-блогеров, где они обмениваются опытом и вырабатывают правила.

До этого глава РПЦ, патриарх Кирилл рассказал, о чем нельзя молиться. Он отметил, что нельзя просить у Бога материальные блага. Речь, в частности, идет об увеличении зарплаты, повышении в должности, а также таких просьбах к Богу, как помоги купить дом, машину и съездить в отпуск. Патриарх Кирилл заявил, что «на такие просьбы небо не отвечает».

Он добавил, что Бога можно просить обо всем, что касается жизни, веры, отношений с близкими. При этом во время молитвы нельзя сомневаться, уточнил священнослужитель.

