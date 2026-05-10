Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В РПЦ объяснили, порочно ли влюбляться в священника

В РПЦ не увидели ничего порочного в популярности священников у девушек
Belkin-Alexey-news.ru/Global Look Press

Нет ничего порочного в популярности священников у девушек. Об этом заявил зампред Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с SHOT.

Он отметил, что священники — это в первую очередь люди в сане. Они всячески пытаются избегать того, чтобы вызывать соблазны, и должны соблюдать правила приличия, в том числе в социальных сетях.

Нынешние практики привлечения к Богу через соцсети Кипшидзе сравнил с книгопечатанием, которое сделало книги важнейшим инструментом миссионерской деятельности. По его словам, благодаря новым подходам число молодых прихожан в храмах растет. Руководство РПЦ помогает пастырям делать популярный контент. Кипшидзе отметил, что для этого был создан совет священников-блогеров, где они обмениваются опытом и вырабатывают правила.

До этого глава РПЦ, патриарх Кирилл рассказал, о чем нельзя молиться. Он отметил, что нельзя просить у Бога материальные блага. Речь, в частности, идет об увеличении зарплаты, повышении в должности, а также таких просьбах к Богу, как помоги купить дом, машину и съездить в отпуск. Патриарх Кирилл заявил, что «на такие просьбы небо не отвечает».

Он добавил, что Бога можно просить обо всем, что касается жизни, веры, отношений с близкими. При этом во время молитвы нельзя сомневаться, уточнил священнослужитель.

Ранее священник раскрыл, попадают ли кошки в рай.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!