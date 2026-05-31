Подросток-руфер сорвался с крыши высотки в Петербурге

Юный руфер сорвался с крыши девятиэтажного дома в Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По предварительной информации, двое молодых людей решили пробраться на крышу высотки на Московском проспекте. Один из них забрался на общий балкон и попытался по канату пролезть наверх. Однако в какой-то момент сорвался. Подростка с многочисленными травмами госпитализировали. Спасти его не удалось.

До этого в центре Петербурга задержали подростка, который забрался на крышу храма Воскресения Христова на крови. Парень привлек внимание прохожих. Они заметили его на куполе собора и вызвали экстренные службы. По данным СМИ, к делу привлекли сотрудников МЧС, которые сняли руфера с крыши при помощи пожарной лестницы, после чего его передали сотрудникам правоохранительных органов. Подростком занимается отдел по делам несовершеннолетних. Специалисты также проверят, не был ли причинен ущерб зданию храма.

Ранее в Орске мужчина попытался убежать от спасателей по электропроводам.