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Россиянин решил прогуляться по проводам между жилыми домами и попал на видео

В Орске мужчина попытался убежать от спасателей по электропроводам

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Служба спасения Орска/VK

В Орске мужчина исполнил акробатические трюки на электропроводах пятиэтажного дома. Об этом сообщает Служба спасения города.

Инцидент произошел в ночь на субботу. Россиянин вышел на карниз многоквартирного дома. После этого он отправился вперед, по проводам в соседний двухэтажный дом.

Спасатели оперативно прибыли на место, но, когда мужчина заметил их, стал двигаться по проводам к одной из квартир и спрыгнул на балкон, после чего проник внутрь. Появившиеся на месте полицейские хотели открыть дверь помещения, но в результате местный житель сам спустился к ним.

Медики выяснили, что все это время россиянин находился под действием наркотиков.

Ранее в Москве два руфера сорвались со сталинской высотки.

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