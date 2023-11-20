Россиянин решил прогуляться по проводам между жилыми домами и попал на видео

В Орске мужчина исполнил акробатические трюки на электропроводах пятиэтажного дома. Об этом сообщает Служба спасения города.

Инцидент произошел в ночь на субботу. Россиянин вышел на карниз многоквартирного дома. После этого он отправился вперед, по проводам в соседний двухэтажный дом.

Спасатели оперативно прибыли на место, но, когда мужчина заметил их, стал двигаться по проводам к одной из квартир и спрыгнул на балкон, после чего проник внутрь. Появившиеся на месте полицейские хотели открыть дверь помещения, но в результате местный житель сам спустился к ним.

Медики выяснили, что все это время россиянин находился под действием наркотиков.

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