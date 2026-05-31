Британка 66 лет хранила бомбу в саду, чтобы развлекать гостей на вечеринках

В Британии женщина 66 лет хранила бомбу в саду и показывала гостям

В британском городе Норидж женщина в течение 66 лет хранила в саду бомбу и приглашала соседей с ней поиграть, сообщает Би-би-си.

По словам 87-летней Валери Смит, ее сын нашел снаряд, когда был ребенком. После того как ребенок принес бомбу домой, она стала реликвией для вечеринок: боеприпас был прислонен к сараю, а во время барбекю гости брали его в руки и передавали по кругу.

В статье отмечается, что британка не видела причин для беспокойства: ее бывший муж служил в армии, осмотрел бомбу несколько десятилетий назад и заверил, что это «всего лишь оболочка».

На этой неделе снаряд заметил студент-биохимик, который работал садовником. Он допустил, что боеприпас может быть опасным, и позвонил в полицию. После этого все соседи Смит были эвакуированы. Сама британка отказалась покидать свой дом. Она заявила, что прожила с бомбой более 60 лет и собирается прожить еще пару.

«После безопасного подрыва устройства в другом месте полиция сообщила..., что это была учебная бомба, которая использовалась для подачи сигнальных ракет», — добавляет Би-би-си.

Согласно материалу, хозяйка сожалеет, что боеприпаса больше нет. Она вспомнила, как предлагала всем посмотреть на бомбу, снаряд пользовался успехом на вечеринках — с ним играли гости.

