Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Боевую гранату времен интервенции нашли в Архангельске

В Архангельске нашли боевую гранату времен интервенции
ГКУ АО «Центр гражданской защиты»/VK

В Архангельске на чердаке дома обнаружили иностранную боевую гранату времен интервенции. Об этом сообщает ГКУ АО «Центр гражданской защиты».

Боеприпас времен интервенции нашли на чердаке расселенного дома №28 по улице Свободы. Британская ручная граната Миллса со взрывателем, предположительно, пролежала там более века.

На место прибыли специалисты, которые изъяли боеприпас и вывезли его в специально отведенное место для уничтожения.

До этого на стройке в Петербурге нашли авиабомбу времен ВОВ. Бомба находилась глубоко в фундаменте здания, однако ее состояние позволило безопасно извлечь снаряд из грунта. На время операции людей эвакуировали из опасной зоны. После этого пиротехники подняли авиабомбу, погрузили ее в служебный КамАЗ и вывезли на специальный полигон.

Ранее в Железноводске нашли минометную мину во время уборки мусора с территории.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!