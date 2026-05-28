Боевую гранату времен интервенции нашли в Архангельске

В Архангельске на чердаке дома обнаружили иностранную боевую гранату времен интервенции. Об этом сообщает ГКУ АО «Центр гражданской защиты».

Боеприпас времен интервенции нашли на чердаке расселенного дома №28 по улице Свободы. Британская ручная граната Миллса со взрывателем, предположительно, пролежала там более века.

На место прибыли специалисты, которые изъяли боеприпас и вывезли его в специально отведенное место для уничтожения.

До этого на стройке в Петербурге нашли авиабомбу времен ВОВ. Бомба находилась глубоко в фундаменте здания, однако ее состояние позволило безопасно извлечь снаряд из грунта. На время операции людей эвакуировали из опасной зоны. После этого пиротехники подняли авиабомбу, погрузили ее в служебный КамАЗ и вывезли на специальный полигон.

Ранее в Железноводске нашли минометную мину во время уборки мусора с территории.