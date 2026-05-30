Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Роспотребнадзор начал расследование после отравления семьи в Москве роллами

Роспотребнадзор начал проверку после сообщений о случаях сальмонеллеза в Москве
Shutterstock

Столичное управление Роспотребнадзора начало проверку после сообщений о сальмонеллезе (остром инфекционном заболевании, которое вызывают бактерии Salmonella) у клиентов «Якитории». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там заверили, что контролируют ситуацию, регистрируют все случаи кишечных инфекций и отравлений и проводят санитарно-эпидемиологическое расследование с организацией комплекса противоэпидемических мероприятий.

До этого SHOT написал, что две семьи с детьми пострадали в столице от кишечной инфекции после заказа роллов в популярном сетевом ресторане. Одной из заболевших — восьмилетней девочке — лабораторно диагностировали сальмонеллез.

Как уточняет Telegram-канал, заказ роллов на 4 тыс. руб. компания друзей сделала вечером 23 мая в заведении на улице Дмитрия Донского. На следующий день отец одного из семейств и его восьмилетняя дочь почувствовали себя плохо: у них появились рвота, диарея, боли в животе и высокая температура. Девочке несколько раз вызывали на дом скорую помощь, а потом госпитализировали из-за риска дальнейшего развития обезвоживания.

Семья направила в адрес ресторана досудебную претензию почти на 1 млн руб. Она включает стоимость заказа, расходы на лечение и анализы, а также компенсацию морального вреда. В ресторане извинились и предложили обратиться в страховую компанию.

Ранее юрист раскрыл, как получить компенсацию за отравление едой из доставки.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, компенсация отдыха и массовый сбой Figma. Главное за 30 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!