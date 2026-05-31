В Иркутске при опрокидывании рафтинговой лодки погиб человек и пропал ребенок

SHOT: рафтинговая лодка с ребенком на борту перевернулась в Иркутске
Рафтинговая лодка с ребенком на борту перевернулась в Иркутске. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Авария произошла в акватории реки Ангара. Очевидцы сумели вытащить из воды троих взрослых пострадавших. Одного из них пытались привести в чувство, но безуспешно. Кроме того, в результате инцидента пропал ребенок, находящийся на борту лодки. Его могло унести течением. На данный момент ведутся поиски несовершеннолетнего.

Уточняется, что все пассажиры в момент сплава были без спасательных жилетов.

До этого в Подмосковье ребенок не выжил, упав в реку с пирса. По данным Следственного комитета России по региону, шестилетний мальчик находился дома под наблюдением родственника. В какой-то момент ребенок выскользнул из поля зрения взрослого и самостоятельно направился в сторону реки Клязьмы. Он забрался на пирс, с которого сорвался в воду. Выбраться на сушу мальчик не сумел. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее ребенка засосало в фильтр гидромассажной ванны во время отдыха в отеле с родителями.

 
