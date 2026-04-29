Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Шестилетний мальчик упал с пирса в Подмосковье и ушел под воду

СУ СК РФ по Московской области

В Подмосковье ребенок не выжил, упав в реку с пирса. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 28 апреля в Мытищах, когда шестилетний мальчик находился дома под наблюдением родственника. В какой-то момент ребенок выскользнул из поля зрения взрослого и самостоятельно направился в сторону реки Клязьмы. Он забрался на пирс, с которого сорвался в воду.

Выбраться на сушу мальчик не сумел и в результате не выжил, позже его нашли спасатели. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. В настоящий момент проведен осмотр места случившегося, ведутся допросы. Назначен ряд судебных экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее ребенка засосало в фильтр гидромассажной ванны во время отдыха в отеле с родителями.

 
Теперь вы знаете
Путин об ударах по Туапсе, военный парад на Красной площади и перепись дельфинов. Что нового к утру 29 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
