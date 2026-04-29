Шестилетний мальчик упал с пирса в Подмосковье и ушел под воду

В Подмосковье шестилетний мальчик упал в реку с пирса и не выжил

В Подмосковье ребенок не выжил, упав в реку с пирса. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 28 апреля в Мытищах, когда шестилетний мальчик находился дома под наблюдением родственника. В какой-то момент ребенок выскользнул из поля зрения взрослого и самостоятельно направился в сторону реки Клязьмы. Он забрался на пирс, с которого сорвался в воду.

Выбраться на сушу мальчик не сумел и в результате не выжил, позже его нашли спасатели. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. В настоящий момент проведен осмотр места случившегося, ведутся допросы. Назначен ряд судебных экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее ребенка засосало в фильтр гидромассажной ванны во время отдыха в отеле с родителями.