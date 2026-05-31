В двух южных аэропортах России приостановили полеты

Аэропорты Саратова и Волгограда прекратили прием и выпуск самолетов

В Саратове и Волгограде временно ограничили работу аэропортов для обеспечения безопасности полетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост о приостановке работы воздушных гаваней опубликован в 1:23.

В ночь на 31 мая по такой же причине была приостановлена и работа аэропортов в Пензе, Калуге и Тамбове.

На этом фоне в Пензенской, Волгоградской и Липецкой областях, Ставропольском крае и Крыму была объявлена беспилотная опасность.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА.

