Аэропорт Пензы временно не принимает и не отправляет рейсы

В аэропорту Пензы приостановили прием и отправку самолетов

В пензенском аэропорту ввели временные ограничения на движение самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 1:09. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

До этого аналогичные ограничения на движение самолетов ввели в тамбовском и калужском аэропортах.

В Пензенской области сейчас действует режим беспилотной опасности. Власти предупредили местных жителей, что работа мобильного интернета может быть временно ограничена.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА.

