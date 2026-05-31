Губернатор Запорожской области заявил об отсутствии проблем с логистикой

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил, что логистика в регионе функционирует без сбоев.

По словам главы региона, некоторые сложности с доставкой грузов действительно есть, но они затрагивают лишь отдельные участки и быстро решаются.

«Автомобили ездят, грузы перевозятся. Логистика товаров и продуктов функционирует в штатном режиме», — написал Балицкий.

Губернатор пояснил, что дефицита нет, поставки по федеральной трассе не прерывались, грузовые перевозки не останавливались.

Особое внимание, отметил губернатор, уделяется безопасности организованных перевозок детей. Все поездки к местам летнего отдыха проходят в сопровождении спецслужб, по заранее согласованным маршрутам и с соблюдением всех необходимых мер. Также подготовлены альтернативные пути объезда на случай изменения оперативной обстановки.

До этого Балицкий сообщал, что украинские военные используют дроны для дистанционного минирования трассы «Новороссия» в районе Бердянска. С беспилотников сбрасываются взрывные устройства, которые срабатывают при любом движении. Губернатор обратился к водителям с просьбой соблюдать повышенную осторожность на дорогах и при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно связываться с экстренными службами. Также он посоветовал по возможности воздерживаться от поездок, если в них нет острой необходимости.

Ранее дрон ВСУ ранил отца и дочку, которые ехали за цветами к последнему звонку.