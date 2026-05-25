Дрон ВСУ ранил отца и дочку, которые ехали за цветами к последнему звонку

Балицкий: отец и дочь тяжело ранены при атаке ВСУ в Запорожской области

Отец и дочь, ехавшие за цветами для последнего звонка, получили тяжелые ранения при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на их автомобиль в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, вражеский беспилотник атаковал гражданский автомобиль на дороге между городом Днепрорудное и поселком Веселое, вблизи села Видножино. Ранения получили двое человек — мужчина 1980 года рождения и его дочь 2008 года рождения.

«Семья ехала за цветами для дочери — готовились к последнему звонку», — уточнил Балицкий.

Губернатор выразил уверенность, что ВСУ целенаправленно ударили по машине мирных жителей региона. Состояние обоих пострадавших оценивается как стабильно тяжелое. Врачи делают все возможное, чтобы спасти их.

25 мая стало известно об еще одной атаке ВСУ на мирное население России. Как сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в Белгородской области вражеский дрон атаковал сажавшую картошку женщину. Пострадавшая вместе с мужем, услышав по рации о подлетающем дроне, пытались укрыться в саду. Но беспилотник, закружившись, взорвался прямо над ними.

Женщина получила тяжелое ранение руки. По ее словам, оператор украинского БПЛА должен был хорошо видеть, что его целью стали обычные мирные пожилые люди, однако дрон специально их преследовал.

Ранее ВСУ атаковали машину скорой помощи в Белгородской области.