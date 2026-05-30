Глава ВОЗ заявил о недостаточном финансировании борьбы со вспышкой Эболы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила лишь треть финансирования, которое требуется для борьбы со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде. Об этом сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Reuters.

«Международное сообщество участвует [в решении проблемы] под руководством правительства ДРК. В то же время важна вовлеченность самих [местных] сообществ. Именно поэтому мы здесь, чтобы обсудить с ними, как проходит реагирование, и помочь, если возникнут трудности», — сказал он.

Глава ВОЗ призвал международное сообщество оказать больше поддержки в борьбе с лихорадкой Эбола. По его словам, на данный момент организация получила лишь треть от необходимой суммы.

30 мая академик РАН, эпидемиолог, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что для предотвращения завоза лихорадки Эбола в Россию следует подготовить первичную медицинскую сеть и немедленно госпитализировать любого прибывшего из неблагополучного региона, где существует риск заражения.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. По данным ВОЗ, зафиксировано международное распространение заболевания.

