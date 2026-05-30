Онищенко призвал к одной радикальной мере для защиты от завоза Эболы в Россию

Онищенко призвал госпитализировать всех туристов из стран с риском завоза Эболы

Для предотвращения завоза лихорадки Эбола в Россию следует подготовить первичную медицинскую сеть и немедленно госпитализировать любого прибывшего из неблагополучного региона, где существует риск заражения. Об этом ТАСС заявил академик РАН, эпидемиолог, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Практикуемое бесконтактное измерение температуры пассажиров при выходе из самолета он назвал бесполезной мерой.

«Просто мерить дистанционно температуру, когда человек выходит из самолета, — это красиво, убедительно звучит, но это бесполезная мера», — считает Онищенко.

По его словам, эпидемиологическая охрана границ и территорий подразумевает не патрулирование улиц с автоматами, а готовность первичной медицинской сети — от медпункта в аэропорту до всех медицинских учреждений.

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола зафиксирована в Демократической Республике Конго и соседней Уганде. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ее чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Основными причинами быстрого распространения болезни стало отсутствие тестов на конкретный штамм и сокращение западных программ гуманитарной помощи странам третьего мира.

Инкубационный период вируса достигает 21 дня, летальность при отсутствии своевременной помощи может превышать 50%. Основными методами борьбы с распространением инфекции остаются вакцинация и ранняя изоляция контактных лиц.

