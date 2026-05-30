В Минпросвещения раскрыли, как будут оценивать поведение школьников с ОВЗ

Минпросвещения: поведение школьников с ОВЗ будут оценивать с учетом их здоровья

Оценивание поведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должно осуществляться с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. Об этом говорится в приказе Минпросвещения, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

«Оценивание поведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития или нарушением интеллекта) осуществляется с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья», — сказано в тексте документа.

Кроме того, в приказе Минпросвещения уточняется, что в первом классе не планируется выставлять оценки за поведение школьникам.

21 мая глава ведомства Сергей Кравцов рассказал, что с нового учебного года в РФ внедрят трехуровневую систему оценки поведения школьников: образцовое, допустимое и недопустимое. Министр назвал планируемые нововведения важным шагом в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию.

