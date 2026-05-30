Первоклассникам не будут ставить оценки за поведение

Минпросвещения: оценки за поведение в первом классе ставить не будут

В первом классе не планируется выставлять оценки за поведение школьникам. Об этом говорится в приказе Минпросвещения РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

«Положения настоящего абзаца не распространяются на обучающихся первых классов», — говорится в документе.

До этого ведомстве назвали критерии оценки поведения школьников. В Минпросвещения объяснили, что будут учитывать дисциплину, социальные навыки, личные качества, учебную активность и участие в жизни школы.

По данным Минпросвещения, в апробации модели оценки поведения школьников приняли участие свыше 40 тысяч учеников с 1-го по 8-й классы и более двух тысяч педагогов. Предполагается, что в следующем учебном году оценивать поведение школьников будут в десяти школах каждого региона России, а в 2027 — 2028 учебном году такая модель будет введена во всех общеобразовательных организациях страны.

