В России внедрят трехуровневую систему оценки поведения школьников

Екатерина Лызлова/РИА Новости

Минпросвещения России с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

По словам министра, введение оценки поведения в школах является важным шагом в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию.

«С нового учебного года мы внедряем понятную трехуровневую систему: образцовое, допустимое и недопустимое поведение», — уточнил Кравцов.

Как добавил глава Минпросвещения, для советников директоров по воспитанию оценка поведения станет важным маркером, который поможет объективно оценивать динамику, выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу.

В апреле президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал, что РАН к 2027 году планирует разработать единые школьные учебники по естественным наукам.

Изменения коснутся учебников по физике, математике, информатике, химии и биологии. Совместно с Минпросвещения составлен график работы. Уже проведена экспертиза более 480 изданий книг для учащихся, включая учебные пособия.

Предполагается, что введение единых учебников по естественным наукам позволит улучшить качество преподавания и унифицировать образовательные стандарты по этим предметам в школе.

Ранее в Минпросвещения оценили идею о пятой четверти в школах.

 
